أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 9/7/2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9/7/2022، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها: كهربا يزور مران الأهلي في أول أيام العيد، وزيزو ينتظر عرضا أوروبيا فى الميركاتو الصيفى للرحيل عن الزمالك، والأهلى يستبعد القندوسى من حسابات ميركاتو الصيف بسبب "اللاعب السوبر"، والاتحاد الدولى للجمباز يكرم نانسى طمان على هامش بطولة أفريقيا، واستفسار النادي الأهلى من الكاف عن سبب تأخر صرف مكافأة وصيف إفريقيا.

يجهز حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، للسفر إلى البرتغال خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل عقد جلسة مع البرتغالى روى فيتوريا لإتمام الاتفاق على تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة خلفا لإيهاب جلال.

حالة من الجدل تسيطر على الشارع الكروى في مصر، بسبب الثنائى طارق حامد ومحمد أبو جبل لاعبا نادى الزمالك بعد الأنباء القوية التي ترددت بشأن توقيع الأول لنادى اتحاد جدة السعودى والثانى للنصر السعودى، قبل أن يتراجع الناديان عن تفعيل العقد.

فى مفاجأة مدوية، بدأت إدارة نادى بيراميدز التخطيط لترشيد النفقات وتخفيض ميزانية فريق الكرة من خلال الإستغناء عن بعض نجوم الفريق الذين يكبدون خزينة النادى أموالا طائلة وعلى رأسهم الثلاثى عبد الله السعيد ورمضان صبحى وعمر جابر.

استقر مسئولو النادى الأهلى على الاستعانة بالمدرسة البرازيلية والكولومبية فى الصفقات الأجنبية المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد توصية البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد لفريق الكرة