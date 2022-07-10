شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 9/7/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي، اليوم السبت، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها، طاهر محمد طاهر يشارك في جزء من التدريبات الجماعية بالأهلي استعدادا لفيوتشر، وكهربا يزور مران الأهلي في أول أيام العيد، وبدر بانون ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعثر انتقاله لقطر، وتفاصيل اجتماع سواريز وسيد عبد الحفيظ مع نجوم الأهلي في أول أيام العيد.