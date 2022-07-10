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أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 9/7/2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي، اليوم السبت، العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها، طاهر محمد طاهر يشارك في جزء من التدريبات الجماعية بالأهلي استعدادا لفيوتشر، وكهربا يزور مران الأهلي في أول أيام العيد، وبدر بانون ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعثر انتقاله لقطر، وتفاصيل اجتماع سواريز وسيد عبد الحفيظ مع نجوم الأهلي في أول أيام العيد.

شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جانب من التدريبات البدنية والجماعية والتي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة..

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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