7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9/7/2022، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها: غموض حول "خليفة" عبد الفتاح فى رئاسة لجنة الحكام.. والغندور يخرج من الترشيحات ، وكهربا يزور مران الأهلي في أول أيام العيد، وزيزو ينتظر عرضا أوروبيا فى الميركاتو الصيفى للرحيل عن الزمالك.

ما زال الغموض يسيطر على مصير لجنة الحكام في الفترة المقبلة بعد إعلان الجبلاية تعيين الانجليزى كلاتنبرج مسئولاً عن تطوير منظومة التحكيم

يجهز حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، للسفر إلى البرتغال خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل عقد جلسة مع البرتغالى روى فيتوريا لإتمام الاتفاق على تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة خلفا لإيهاب جلال.

فى مفاجأة مدوية، بدأت إدارة نادى بيراميدز التخطيط لترشيد النفقات وتخفيض ميزانية فريق الكرة من خلال الإستغناء عن بعض نجوم الفريق الذين يكبدون خزينة النادى أموالا طائلة وعلى رأسهم الثلاثى عبد الله السعيد ورمضان صبحى وعمر جابر.