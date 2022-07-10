شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال بدنية شاقة لنجوم الأهلي في أول أيام العيد استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية في بداية فقرات المران الجماعي، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد بيدرو جيميرايش، مخطط الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبات الجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات متنوعة بالكرة.

وأدى اللاعبون تقسيمة مطولة في ختام فقرات المران شارك فيها الجميع على خمسة فرق، وحرص خلالها ريكاردو سواريش المدير الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين في الدفاع والهجوم.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى بالفريق، قاد خماسي حراسة المرمى بالفريق في مران بدني وفني متنوع لمدة 45 دقيقة، قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد لوبو خماسي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات بدنية متنوعة.

وأدى خماسي حراسة المرمى وحدات تدريبية متنوعة بالكرة والتصويب على المرمى، وتحركات الحراس داخل منطقة الجزاء.