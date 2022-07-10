شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يخوض مرانه الأول استعدادا للكاميرون في افتتاح كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم السبت أول تدريباته، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد المقرر انطلاقها الإثنين المقبل، والتي تستضيفها مصر حتى 18 من الشهر الجاري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكاميرون في افتتاح مشواره الأفريقي يوم الإثنين المقبل علي صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

واختار باروندو قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الكاميروني في الثامنة مساء الإثنين 11 يوليو الجاري.

وكان الفراعنة قد حصلوا على راحة سلبية أمس فقط، عقب العودة من الجزائر بفضية البحر المتوسط الخميس الماضي.

1



2



3



4



5