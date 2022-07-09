تقارير: عمرو وردة على أعتاب الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية يونانية أن الجناح المصري عمرو وردة، لاعب فريق أنورثوسيس القبرصي السابق، معروض على نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتهى تعاقد عمرو وردة مع أنورثوسيس القبرصي بنهاية الموسم الماضي ولم يجدد تعاقده حتى الآن، خاصة أنه طلب الحصول على 600 ألف يورو في الموسم الواحد.

وأفادت شبكة "FosOnline" اليونانية، بأن وكيل أعمال عمرو وردة عرضه على نادي الزمالك، خاصة بعد مطالبه المالية للبقاء في نادي أنورثوسيس القبرصي.

وأضافت الشبكة أن فرص عمرو وردة في العودة إلى الدوري اليوناني هذا الصيف أصبحت صعبة للغاية، في ظل عدم وجود أي نادي يرغب في التعاقد معه.

وأوضحت أن فرص وردة في اللعب بالدوري المصري في الموسم المقبل "باتت قوية وقريبة للغاية".

وأشارت الشبكة إلى أن وردة طلب الحصول على 600 ألف يورو في الموسم الواحد مع أنورثوسيس، ليكون أعلى راتب في الدوري القبرصي في حال الموافقة عليه.

ويبحث عمرو وردة عن نادٍ جديد، في الصيف الجاري بعدما تقلصت فرصه في البقاء بالدوري القبرصي في الموسم المقبل.

يشار إلى أن الجناح الدولي المصري توّج بجائزة أفضل لاعب بالدوري القبرصي، الموسم الماضي 2021-2022، خلال الحفل الذي أقيم خلال شهر مايو الماضي، في مونتي كابوتو في مدينة ليماسول القبرصية، والذي نظمه الاتحاد القبرصي لكرة القدم.

ولعب وردة 39 مباراة في الموسم الماضي مع نادي أنورثوسيس، سجل فيها 11 هدفاً كما قدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.