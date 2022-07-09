كأس العالم 2022.. كاميرات لكشف أسرار اللاعبين

الشارقة - اميمة ياسر -

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع الكاميرات في غرف تغيير ملابس اللاعبين خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، لكي يجعل الجماهير أقرب لكل ما يقوم به اللاعبون.

وأفاد راديو "مونت كارلو" الفرنسي، بأن فيفا ينوي ضمن مجموعة أمور مستحدثة في كأس العالم 2022، تركيب كاميرات في غرف تغيير ملابس اللاعبين في سابقة فريدة من نوعها.

ونقل راديو "مونت كارلو" عن مصدر بالفيفا قوله إن "هذا مشروع يسير في الطريق الصحيح، لكن لم يتم الانتهاء منه بالكامل، هناك إطار عمل وقد يتم تطبيق الأمر في كأس العالم".

وسيكون من الممكن عرض الصور والفيديوهات بشكل حي على الهواء من غرف خلع الملابس، وهو ما يتيح نقل ما يدور بين اللاعبين في كل فريق وأجهزتهم الفنية.

يشار إلى أن هذا الأمر يتم تطبيقه في مباريات الركبي، بما يسمح للقنوات الناقلة أن تكون حاضرة في لحظة توجيه المدربين للتعليمات الفنية للاعبيهم.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستشهد العديد من الأمور الاستثنائية داخل وخارج الملعب.

بداية سيقام مونديال قطر في فترة الشتاء للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتحديدا من 21 شهر نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر المقبلين، وهو ما سيؤثر على دوريات أوروبا وأغلب مسابقات العالم، والتي ستتوقف خلال فترة إقامة البطولة المرتقبة.

وقبل وضع الكاميرات في غرف خلع الملابس، ستشهد البطولة العالمية العديد من الابتكارات التي لم تحدث من قبل، منها التسلل الآلي، وهي تقنية ستزيل الشك الموجود أثناء تطبيق تقنية المساعد للحكم "فار" في حالات التسلل.

وتتمثل تلك التقنية في تغيير الخطوط الموضوعة من قبل "VAR" لتحديد حالات التسلل، حيث سيتم استبدالها بنظام شبه تلقائي، وقد تم اختباره في كأس العالم للأندية، فبراير الماضي.

وتعتمد التقنية الجديدة على تتبع انحرافات الجسد للمهاجمين والمدافعين، وبالتالي تحديد حالة التسلل بشكل فوري، حيث سيحدد الذكاء الاصطناعي اللحظة التي خرجت منها الكرة من قدم اللاعب، بما سيمنح وقت أقل لتحديد وجود تسلل من عدمه.

كما ستكون هناك تقنية التبريد المبتكر داخل الملاعب وهي مبتكرة ومتطورة صممت خصيصا لملاعب كأس العالم 2022، للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.

هناك كذلك أسطح قابلة للطي وهو ما سيعمل على تحسين عملية التبريد بشكل كبير وسيوفر خفض درجة الحرارة وسيوفر الطاقة، بجانب أنها ستكون البطولة الأولى الخالية من انبعاثات الكربون.