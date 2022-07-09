شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يشارك في جزء من التدريبات الجماعية بالأهلي استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جانب من التدريبات البدنية والجماعية والتي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن طاهر شارك في جانب من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة في مران اليوم، ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويستعيد الأهلى جهود محمد عبد المنعم في مباراة فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب المغربى بدر بانون مدافع الفريق لإنهاء إجراءات انتقاله لقطر القطرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.