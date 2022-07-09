شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يزور مران الأهلي في أول أيام العيد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، على زيارة مران فريقه الذي أقيم منذ قليل على استاد التتش تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودخل كهربا في وصلة هزار مع محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق، على هامش المران.

كما حرص كهربا على التحدث مع الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني لاعبا الأهلي والاطمئنان على إصابتهم.

ويُعد محمود عبد المنعم كهربا، من أهم اللاعبين المُعارين الذين يرغب الأهلي فى حسم مصيرهم، بعدما انتهت إعارته خلال الأيام الماضية، حيث انتهت إعارة كهربا لنادي هاتاي سبور التركي.

الأهلي كان قد استقر على عودة كهربا، وهو الأمر الذي سيتم التحدث فيه مع سواريز الأيام المقبلة.



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ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويستعيد الاهلى جهودمحمد عبد المنعم في مباراة فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب المغربى بدر بانون مدافع الفريق لإنهاء إجراءات انتقاله لقطر القطرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.