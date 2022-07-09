شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يضع برنامجا بدنيا لتجهيز اللاعبين لمباراة سموحة وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، بالتنسيق مع الدكتور مجدي باز طبيب الفريق، برنامجا خاصا للاعبين خلال الفترة الحالية، بسبب ضغط المباريات.

وقد قرر ”الجمل” تخفيض الحمل البدني على لاعبيه أثناء التدريبات الجماعية مع إقامة برامج استشفائية بصفة مستمرة حتى لا يتعرضوا للإجهاد فى الفترة القادمة.

ومن المعروف أن الإسماعيلي سيواجه فريق سموحة السكندري مساء 13 يوليو الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري العام، قبل أن يحل ضيفا على فيوتشر الصاعد حديثا للمسابقة المحلية يوم 16 من نفس الشهر الجاري على ملعب السلام بالقاهرة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيستأنف تدريباته الجماعية غدًا الأحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة من أجل منح لاعبيه فرصة للاحتفال مع عائلاتهم بحلول عيد الأضحي المبارك.