شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد للدراويش بمعسكر 48 ساعة بالإسماعيلية.. وبسيونى يحذر لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الكروى الأول بنادى سموحة للتدريبات تحت قيادة عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى، على ملاعب سموحة عقب الراحه السلبية التى منحها بسيونى للاعبين الواقفة وأول ايام عيد الأضحى المبارك.

ويستنانف الفريق السكندرى تدريباته على ملاعب سموحة فى السادسة مساء للاستعداد لمباراة الإسماعيلى ضمن الأسبوع 24 للدورى والمقرر لها الأربعاء المقبل بالاسماعيلية.

وقرر بسيونى السفر إلى الإسماعيلية وقبل موعد المباراة بـ48 ساعة، وذلك للتركيز وفرض حالة من التركيز قبل المباراة التى وصفها بسيونى بالصعبة خاصة فى ظل الموقف المتأزم للدراويش فى جدول الدورى.