شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع سواريز وسيد عبد الحفيظ مع نجوم الأهلي في أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني ومدير الكرة على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة المقبلة، مشددين على ضرورة تركيز الجميع في ظل خوض عدد من المباريات المؤثرة في مسيرة الفريق.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر.

ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويستعيد الاهلى جهودمحمد عبد المنعم في مباراة فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب المغربى بدر بانون مدافع الفريق لإنهاء إجراءات انتقاله لقطر القطرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.