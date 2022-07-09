شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة معروض على الزمالك في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد في أروقة نادى الزمالك خلال الساعات الماضية اسم عمرو وردة، مهاجم الأهلى سابقا والمحترف في أنورثوسيس القبرصى، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال الانتقالات المقبلة خاصة بعد فسخ تعاقده مع النادى القبرصى.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن عمرو وردة ضمن عدد من اللاعبين المعروضين، ولكن ما زال الأمر في يد الجهاز الفني بقيادة فيريرا وإدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

رفض عمرو وردة لاعب منتخب مصر السابق، العرض المقدم من جانب أنورثوسيس القبرصي، لتجديد عقده المنتهي في الأول من شهر يوليو الجاري.

وانتهى عقد المصري عمرو وردة صاحب الـ28 عامًا، مع أنورثوسيس اليوناني في 1 يوليو الماضي، بعد قدومه من باوك اليوناني في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

وذكر موقع "transfergeeks"القبرصي، أن يوجينيوس هامبولاس رئيس أنورثوسيس، يسعي للإبقاء على المصري عمرو وردة داخل صفوف الفريق في الموسم الجديد 2022-2023، لما قدمه من أداء قوي في الموسم الماضي.

وتقدم مسؤولو أنورثوسيس، بعرض مُغري للاعبه عمرو وردة من أجل تجديد عقده المنتهي في 1 يوليو الماضي، لكن قوبل بالرفض من اللاعب المصري.

وأضاف الموقع، إن النجم المصري عمرو وردة، أشار إلي رفض عرض أنورثوسيس، إ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

جدير بالذكر أن عمرو وردة لعب 40 مباراة مع فريق أنورثوسيس القبرصي، وأحرز 11 هدفًا و9 تمريرات حاسمة.