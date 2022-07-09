شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية ياسر إبراهيم لمواجهة فيوتشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتظم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية والتي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن ياسر تعافى نهائيًّا من آلام العضلة الأمامية، وبات جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وشدد أبو عبلة على أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي بشكل كامل، وأثبتت الفحوصات تعافيه من إصابة العضلة الأمامية.

وشارك ياسر إبراهيم في فقرات المران كاملة اليوم، بعدما شارك في جانب من التدريبات البدنية والجماعية بمران الفريق أمس.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويستعيد الأهلى جهودمحمد عبد المنعم في مباراة فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف، فيما يستمر غياب المغربى بدر بانون مدافع الفريق لإنهاء إجراءات انتقاله لقطر القطرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.