شكرا لقرائتكم خبر عن حساب الأهلي يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث نشرت صورة عبر حساباتها الشخصية المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، وكتبت "نتمنى لكم عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير".



حساب الاهلى

رفع البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للنادي الأهلي، تقريرا إلى لجنة الكرة بالنادي، كشف من خلاله عن عدم رضاه عن مستوى خماسي الفريق الأحمر، محمد شريف، علي معلول، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية ومحمد هاني.

وجاء تقرير سواريز في ظل تراجع المستوى الملحوظ لهؤلاء اللاعبين على وجه التحديد، وهو ما أثر بشكل واضح على مستوى الفريق، خاصة مع إهدار شريف للعديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتغيير نتائج المباريات الأخيرة للأهلي.

وأبدى سواريز ملاحظاته على المستوى البدني لعلي معلول وتراجع دوره الهجومي بشكل واضح، بالإضافة إلى عدم مشاركة خط الوسط في الدور الهجومي بالشكل المطلوب، وكذلك الأخطاء المتكررة من محمد هاني خاصة فيما يتعلق بالشق الدفاعي.

ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.