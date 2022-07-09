شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يعلن القائمة النهائية للاعبين استعدادا لانطلاق منافسات بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب اليد الأول عن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد والمقرر انطلاقها في مصر من الإثنين المقبل، وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري بمشاركة 13 منتخبا، واستقر المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا بارندو على ضم 22 لاعبا لخوض منافسات البطولة، هم:

بكار

أحمد مؤمن صفا

سيسا

علي زين

حسن قداح

عبد الرحمن عبده فيصل

يحيي درع

سيف الدرع

أحمد خيري

أحمد الأحمر

يحيي خالد

محسن رمضان

مهاب محمد

محمد سند

أكرم يسري

ممدوح هاشم

إبراهيم المصري

أحمد عادل

شادي خليل

كريم هنداوي

عصام الطيار

محمد علي