شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم أبو اليزيد يشكو الإسماعيلي في اتحاد الكرة ويطلب 800 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم إبراهيم أبو اليزيد، لاعب الإسماعيلي السابق، بشكوى رسمية ضد نادى الإسماعيلي؛ بسبب مستحقاته المالية وفسخ العقد من طرف واحد.

وجاء مضمون الشكوى التى تقدم بها اللاعب كالتالى:-

بموجب عقد لاعب كرة قدم محترف مؤرخ 2019/8/17 تعاقد نادي الإسماعيلي مع اللاعب لمدة خمس مواسم، وحيث إن النادي قام بفسخ تعاقده مع اللاعب من طرف واحد دون إخطار اللاعب بذلك بعد نهاية الموسم الرياضي 2021/2020.

وحيث إن ما أتاه نادي الإسماعيلي مخالف لأحكام المادة رقم 11 (الجزاءات) فقرة رقم (15) من لائحة شئون اللاعبين المعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم والتي تضمنت: إذا أنهى ناد عقده مع أحد لاعبيه من طرف واحد بعد نهاية الموسم وقبـل انتهاء اللاعب ما لم ينص في طريقة التعامل؛

يستحق اللاعب 50% من قيمة عقده عن الموسم التالي مع استحقاقه لكامـل عن الموسم الذي أنهي فيه عقده، وذلك إذا لم يتم إخطاره بإنهاء التعاقد وحيث إن ما قام به النادي الإسماعيلي مخالف للعقد المبرم والقوانين واللوائح وهو أيضاً إجحاف بحق اللاعب يؤثر سلباً على مستقبله الرياضي، وحيث إنه والأمر كذلك فإنه يحق للاعب تقديم شكواه الماثلة لإتخاذ اللازم قانوناً تجاه النادي الإسماعيلي؛ بعد إخلال النادي بتعاقده على النحو سالف البيان بعاليه.

وطلب في نهاية شكواه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إلزام نادي الإسماعيلي بأداء مبلغ 800000 ثمانمائة ألف جنيه مصري للاعب نظير 50% من عقد اللاعب عن الموسم 2022/2021.

وفي حالة عدم السداد يتم منع النادى من قيد أي لاعب جديد خلال فترة القيد التالية.