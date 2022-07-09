شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرفض إقامة ودية بسبب "ضيق الوقت" قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، إقامة مباريات ودية خلال الفترة الحالية بسبب ضيق الوقت.

ويخوض الدراويش تجربة ودية بعد كل مباراة رسمية، من أجل تجهيز جميع اللاعبين للارتباطات التالية فى البطولات المحلية، إلا أنه فضل عدم إقامة أى مباراة من أجل منح لاعبيه فرصة للاحتفال مع عائلتهم بحلول عيد الأضحي المبارك.

ويستأنف الدراويش، تدريباته الجماعية غدًا الأحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، وذلك من أجل الاستعداد لملاقاة سموحة يوم الأربعاء على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 24 للدورى العام.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي حصل على برونزية كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى مؤخرا بعد الفوز على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، سجل للدراويش عمرو الحلواني وأحمد مدبولي ومحمد مخلوف وحازم مرسي وحسن ياسين.