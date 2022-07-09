اتفاق جديد بين أشرف بن شرقي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الساعات الأخيرة شهدت تطوراً في ملف النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء بشأن رحيله خلال الأيام المُقبلة.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق رحيل بن شرقي عن القلعة البيضاء، بعدما رفض تجديد عقده مع النادي لرغبته في خوض تجربة احتراف خارج مصر.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن بن شرقي عقد جلسة جديدة مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، لتحديد موعد رحيله عن الفريق.

وأعلن أمير مرتضى، في وقت سابق، مشاركة بن شرقي في نهائي كأس مصر أمام الأهلي، الذي يُقام 21 يوليو الجاري، باستاد القاهرة الدولي، دون تحديد موعد رحيل اللاعب عن مصر.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات للصحيفة: "اتفقنا مع أشرف بن شرقي أن النادي لن يضر به حال اتفاقه مع النادي المنتقل له مع بداية الموسم، على أن يخطر الدولي المغربي مسؤولي الزمالك بتطورات ملف التفاوض لتحديد موعد رسمي لرحيله".

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل الزمالك قوله إن هناك اتفاق مبدئي بين أمير مرتضى وأشرف بن شرقي، على مشاركة الأخير في مباراة سموحة بالجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام 24 يوليو الجاري، عقب مباراة القمة مباشرة.

وأضاف المصدر: "يخطر أشرف بن شرقي مسؤولي الزمالك بموقفه من التفاوض مع ناديه الجديد فور التوصل لاتفاق نهائي، لتحديد موعد سفره بشكل رسمي، في الوقت الذي سيُبلغ فيه الدولي المغربي ناديه الجديد برغبته في المشاركة بمباراتي الأهلي وسموحة قبل السفر والتوقيع".