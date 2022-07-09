شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رمضان صبحي يقبّل ابنه في أحدث ظهور لهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللاعب رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، متابعيه بصورة جديدة له مع نجله للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهر اللاعب وهو يقبل ابنه وكتب "عيد سعيد للجميع".



رمضان صبحي

وبزغ نجما رمضان صبحى وإبراهيم عادل، لاعبا بيراميدز، فى الفترة الأخيرة، وأصبح الثنائى حديث الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة أن الأندية الكبرى مثل الأهلى والزمالك تستهدف التعاقد مع اللاعبان.

وحرص ”الخليج 365” على إجراء مقارنة بين اللاعبين بالأرقام، من أجل تحديد أى منها الذى يحقق الفائدة لفريقه بـ"الأرقام" وليس من الناحية الفنية أو التكتيكية، التى لا يتم رصدها على أرض الواقع، وجاءت أرقام الثنائى كالتالى:

رمضان صبحى شارك مع بيراميدز فى 17 مباراة هذا الموسم، سجل 4 أهداف، وصنع 3، وتلقى 3 بطاقات صفراء، ولم يتلق أى بطاقة حمراء، كما شارك فى 7 مواجهات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ولم يسجل أهدافا وصنع هدفا، وتلقى بطاقتين صفراوتين.

إبراهيم عادل شارك مع بيراميدز فى 18 مباراة بهذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 4، ولم يتلق أى بطاقة صفراء أو حمراء، وشارك فى 8 مواجهات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية سجل هدف وصنع آخر، وتلقى بطاقتين صفراوتين.