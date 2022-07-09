شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة وشريف والسولية وهاني ومعلول خماسي المفاجآت في تقرير سواريز بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للنادي الأهلي، تقريرا إلى لجنة الكرة بالنادي، كشف من خلاله عن عدم رضاه عن مستوى خماسي الفريق الأحمر، محمد شريف، علي معلول، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية ومحمد هاني.

وجاء تقرير سواريز في ظل تراجع المستوى الملحوظ لهؤلاء اللاعبين على وجه التحديد، وهو ما أثر بشكل واضح على مستوى الفريق، خاصة مع إهدار شريف للعديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتغيير نتائج المباريات الأخيرة للأهلي.

وأبدى سواريز ملاحظاته على المستوى البدني لعلي معلول وتراجع دوره الهجومي بشكل واضح، بالإضافة إلى عدم مشاركة خط الوسط في الدور الهجومي بالشكل المطلوب وكذلك الأخطاء المتكررة من محمد هاني خاصة فيما يتعلق بالشق الدفاعي.

ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

والتقى الأهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف المارد الأحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة، بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتان مؤجلتان، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط، ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.