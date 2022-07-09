شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستعد منتخبات العربية والأفريقية على رأس منتخب مصر لكرة اليد، للمشاركة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، في نسختها الـ25، التي تستضيفها مصر، بداية من 11 وحتى 18 يوليو 2022.

وأسفرت قرعة عن وجود 13 منتخبا في كأس أمم أفريقيا 2022 لكرة اليد تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:-

-المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

-المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا.

-المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

-المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

ومن المقرر أن تحتضن صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية بمدينة السادس من اكتوبر، فعاليات البطولة والتي تنتهي في 18 يوليو الجاري، ويقام حفل الافتتاح في تمام الساعة السادسة والربع مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى تليه مباراة مصر والكاميرون في تمام الساعة الثامنة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد منصوري اريمو.

وخلال السطور التالية يسرد "اللجنة الإعلامية لبطولة" مواعيد مباريات المنتخبات لكرة اليد، بكأس الأمم الأفريقية، جدول مباريات الدور الأول:-

- أنجولا وزامبيا. الساعه 10 صباحا. المجموعة D

-الجابون وغينيا. الساعه 12.30 المجموعة B

-تونس ونيجيريا الساعه 12.30. المجموعة C

-السنغال والكونغو. الساعه 3 مساء. المجموعة D

-مصر والكاميرون. الثامنه مساء. المجموعة A

** الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل

- زامبيا والكونغو. الثالثه عصرا. المجموعة D

- أنجولا والسنغال. 5.30 مساء. المجموعة D

-غينيا والجزائر. 5.30 مساء. المجموعة B

- نيجيريا وكاب فيردي. 8 مساء. المجموعة C

- المغرب والكاميرون. 8مساء. المجموعة A

-السنغال وزامبيا. الثالثه عصرا. المجموعة D

- أنجولا والكونغو. 5.30 مساء. المجموعة D

- الجزائر والجابون. 5.30 مساء. المجموعة B

-تونس وكاب فيردي. 8 مساء. المجموعة C

-مصر والمغرب. 8 مساء. المجموعة A

جدير بالذكر أن المنتخبات الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة ستتأهل مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد.