شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحتفل مع بناته بعيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم عمرو السولية، لاعب النادى الأهلي، متابعيه وجمهوره بصور مع بناته فى أول أيام عيد الأضحى عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتى جاءت للاحتفال بالعيد، حيث ظهرا فى حديثة منزله وكتب "كل عام وأنتم طيبين"، وسرعان ما استقبل عددا كبيرا من التعليقات على الصورة.

السولية فى احدث ظهور



عمرو السولية مع ابناءه



السولية وبناته

وبدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، في وضع الخطة النهائية لمواجهة فيوتشر، والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بأحد فنادق الزمالك.

وراجع سواريز المباريات الأخيرة لفيوتشر في الدوري وكأس الرابطة، وبالتحديد مباراة غزل المحلة الأخيرة بنهائي كأس رابطة الأندية المصرية، والتي انتهت بفوز فيوتشر بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتوج باللقب الأول في تاريخه في موسمه الأول بالدوري العام بعد الصعود من القسم الثاني.

وأبدى سواريز إعجابه الكبير بكريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي المعار إلى فيوتشر، كما أعرب عن تعجبه من تفريط الأهلي في اللاعب خاصة مع حاجة الفريق للاعب وسط بنفس إمكانيات نيدفيد في الوقت الحالي.