الامارات | لماذا لم تحضر عائلة أنس جابر نهائي بطولة ويمبلدون ؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم تحضر عائلة أنس جابر نهائي بطولة ويمبلدون ؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحسرت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر لغياب عائلتها عن نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي جمعتها اليوم بالكازاخستانية إيلينا ريباكينا، لعدم حصول العائلة على تأشيرات دخول إلى بريطانيا.

وكانت جابر قد كتبت في عمودها في موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية، "يخطّط شقيقي حاتم للقدوم من تونس وآمل في أن يتواجد هنا السبت، لكن للأسف باقي أفراد عائلتي لا يملكون تأشيرات دخول ... والداي سميرة ورضا وشقيقتي ياسمين لن يأتوا إلى لندن، لكن سيكون رائعاً تواجد شقيقي حاتم وربما صهري".

وأصبحت جابر، أول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب وأول إفريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي، قبل أن تخسر اليوم نهائي البطولة أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news