شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات السلة يهزمن كوريا الجنوبية 75 / 73 فى أول جولات كاس العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب كرة السلة للناشئات تحت 17 سنة الفوز على نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 75/73 في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم والتي تقام بالمجر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وتقدم المنتخب المصري في الربع الأول من اللقاء بنتيجة 17/12، لكن منتخب كوريا حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 33/26.. ثم عاد منتخب مصر للتقدم في الربع الثالث 54 /51.. ثم حسم المباراة لصالحه في مارثون مثير بنتيجة 75/73.

ويقع المنتخب المصري فى المجموعة الثالثة مع كل من: كندا وإسبانيا وكوريا، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر عماد محمود المدير الفني، هاني حسن المدرب العام، خالد جبر ونهال سعد مدربين، آلاء خالد إداري، أسماء سيد علاج طبيعي، محمد جابر محلل أداء، محمود فرج مدرب أحمال.

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد