شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول "خليفة" عبد الفتاح فى رئاسة لجنة الحكام.. والغندور يخرج من الترشيحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الغموض يسيطر على مصير لجنة الحكام في الفترة المقبلة بعد إعلان الجبلاية تعيين الانجليزى كلاتنبرج مسئولاً عن تطوير منظومة التحكيم ورفض عصام عبد الفتاح العمل مع الخواجة الإنجليزية مؤكدًا أنه ليس على مستوى المهمة وقدراته أقل كثيرًا من المنصب، ولذا يرفض العمل معه.

مسئولو اتحاد الكرة رفضوا هجوم عصام عبد الفتاح على الخواجة الإنجليزى واعتبروا الأمر انتقاد لهم، ولذا هناك ترقب لعودة عبد الفتاح من المغرب للجلوس معه والتعرف على موقفه الحاسم خاصة أن كلاتنبرج سيبدأ بعد إجازة العيد مهام عمله ومطلوب تحديد العناصر التي ستتعاون مع الخواجة الإنجليزية.

في الكواليس هناك تحركات ومفاوضات شفهية من مسئولي الجبلاية مع أكثر من اسم مرشح لخلافة عبد الفتاح، وتم استبعاد جمال الغندور رئيس اللجنة الأسبق بعد هجومه على حازم إمام والجبلاية بشكل عام في أمر تعيين خبير أجنبى للتحكيم.

وهناك أسماء مرشحة لتولى رئاسة لجنة الحكام أبرزهم سمير عثمان وجهاد جريشة ومحمد فاروق وياسر عبد الرءوف وناصر عباس وهم قادرين على تولى المهمة للتعاون مع كلاتنبرج حال رحيل عبد الفتاح، بينما الأسماء التي ستعمل مع اللجنة الجديد أغلبها من العاملين حاليًا مثل أيمن ديجيش وسيد مراد و حمدى القاضي ومجدى رزق وأحمد أبو العلا.