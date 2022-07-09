شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الزمالك القادمة فى شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك 5 مواجهات مهمة على صعيد المسابقات المحلية خلال شهر يوليو الجارى وسط البحث عن تحقيق الفوز فى جميع المواجهات.

وتأتى مواجهات الزمالك فى شهر يوليو كالتالى:

الزمالك والمقاولون العرب

يخوض فريق الزمالك مباراة هامة في بطولة الدوري أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء 12 يوليو في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً.

نهائي كأس مصر

كما يخوض الزمالك يوم 21 يوليو المقبل لقاء مع الفائز من مباراة الأهلي وبتروجيت في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

الزمالك وغزل المحلة

فيما يستضيف غزل المحلة نظيره الزمالك في تمام السادسة مساءً يوم السبت 16 يوليو.

الزمالك وسموحة

كما يخوض الزمالك لقاء أمام نظيره سموحة يوم الأحد الموافق 24 يوليو القادم في الساعة التاسعة مساءً.

الزمالك وفيوتشر

يختتم الزمالك مباريات شهر يوليو مع فيوتشر يوم 28 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً.

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة عقب انتهاء الراحة، على أن يواصل أيضا التدريبات الإثنين بمقر النادي، وبعدها يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.