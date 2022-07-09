الامارات | أول عربي يبلغ البطولة.. أنس جابر تخسر نهائي "ويمبلدون للتنس"

شكرا لقرائتكم خبر عن أول عربي يبلغ البطولة.. أنس جابر تخسر نهائي "ويمبلدون للتنس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسرت التونسية أنس جابر، لقب بطولة ويمبلدون للتنس 2022، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، في المباراة التي جمعت بين اللاعبتين اليوم السبت.

وفازت أنس بالمجموعة الأولى بنتيجة (6-3)، وخسرت الثانية بنتيجة (6-2)، فيما فازت الكازاخستانية بالمجموعة الحاسمة بنتيجة (6-2).

وأصبحت جابر، أول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب وأول إفريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي.

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