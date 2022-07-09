شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يضع خطة مواجهة فيوتشر فى أحد فنادق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، في وضع الخطة النهائية لمواجهة فيوتشر، والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بأحد فنادق الزمالك.

وراجع سواريز المباريات الأخيرة لفيوتشر في الدوري وكأس الرابطة، وبالتحديد مباراة غزل المحلة الأخيرة بنهائي كأس رابطة الأندية المصرية، والتي انتهت بفوز فيوتشر بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتوج باللقب الأول في تاريخه في موسمه الأول بالدوري العام بعد الصعود من القسم الثاني.

وأبدى سواريز إعجابه الكبير بكريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي المعار إلى فيوتشر، كما أعرب عن تعجبه من تفريط الأهلي في اللاعب خاصة مع حاجة الفريق للاعب وسط بنفس إمكانيات نيدفيد في الوقت الحالي.

والتقى الأهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف المارد الأحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.