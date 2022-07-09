شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى: سنبهر العالم بمونديال السلاح.. ومعسكر دولي لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن استضافة مصر عددًا من الأحداث علي هامش بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يوليو حتى 23 من نفس الشهر في استاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف خلال تصريحات صحفية: أعد العالم أجمع برؤية بطولة مختلفة تمامًا على كل المستويات الفنية والتنيظيمية بفضل المجهود الكبير الذي نبذله ودور الكبير التي تلعبه شركة بريزنتيشن منذ اليوم الأول لإسناد التنظيم لها.

وأكمل: مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي باستاد القاهرة الدولي على هامش المونديال بمشاركة 24 دولة.

وأوضح: عدد من الدول الكبرى طلبت إقامة معسكر مشترك مع منتخب مصر بسبب الطفرة الفنية الكبيرة التي شهدها طوال الفترة الماضية.

وبسؤاله عن الصعوبات التي تواجه الاتحاد قال: لا يوجد صعوبات غير المسائل الطبيعية مثل العدد الكبير المشارك في البطولة والمواعيد المختلفه لوصول كل منتخب.

وأردف: سيتم تسليم ملاعب البطولة للاتحاد المصري يوم 11 يوليو الجاري المشكلة الوحيدة هي إقامة بطولة جمباز علي صالة 1و 2 باستاد القاهرة ومن المقرر أن يتم تسليم الملاعب للاتحاد الدولي قبل انطلاق البطولة بـ 48 ساعة.

وأختتم رئيس الاتحاد المصري للسلاح تصريحاته قائلا: بطولة العالم التي تستضيفها مصر هي الاولي منذ عام 2019 بسبب مرور العالم بأزمة فيروس كورونا ثم إقامة الأولمبياد وبالتالي يريد الجميع المشاركة في البطولة الأقوى والتى تسمح بجمع أكبر عدد من النقاط للتأهل لأولمبياد باريس 2024