شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلى تطالب سواريز بتحديد موعد عودة كهربا وريان للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، خلال الأيام المقبلة، جلسة خاصة مع البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق لمناقشته فى عدة ملفات مهمة.

ويرغب مسئولو الأهلي، سواء على صعيد لجنة التخطيط أو شركة كرة القدم، فى حسم أكثر من ملف مع المدرب البرتغالي، فى مقدمتها حسم مصير اللاعبين المُعارين، خاصة أولئك الذين ينتظرون البت فى العروض التى تلقوها الفترة الماضية.

ويُعد محمود عبد المنعم كهربا، وأحمد ياسر ريان، من أهم اللاعبين المُعارين الذين يرغب الأهلي فى حسم مصيرهم، بعدما انتهت إعارة الثنائى السابق خلال الأيام الماضية، حيث انتهت إعارة كهربا لنادي هاتاي سبور التركي، وأحمد ياسر ريان لنادى ألتاي أزمير التركي.

الأهلي كان قد استقر على عودة كهربا، وهو الأمر الذي سيتم التحدث فيه مع سواريز الأيام المقبلة، بجانب حسم مصير أحمد ياسر ريان وتحديد موعد ظهور الثنائى فى التدريبات اليومية .