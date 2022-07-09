شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة 24 لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل ، ويتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 51 نقطة فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 46 نقطة ويأتى الاهلى فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

مواعيد مباريات الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز

الثلاثاء

البنك الاهلى & غزل المحلة..6.30 مساءاً على ستاد بتروسبورت

الزمالك & المقاولون العرب..6.30 مساءاً على ستاد القاهرة الدولى

طلائع الجيش & بيراميدز..6.30 مساءاً على ستاد جهاز الرياضة

الاهلى & فيوتشر..9 مساءاً على ستاد الاهلى والسلام

الاربعاء

الاسماعيلى & سموحة..6.30 مساءاً على ستاد الاسماعيلية

المصرى & فاركو..6.30 مساءاً على ستاد برج العرب

انبى & الجونة..9 مساءاً على ستاد بتروسبورت

الخميس

إيسترن كومبانى & مصر المقاصة..6.30 مساءاً على ستاد بتروسبورت

سيراميكا & الاتحاد السكندري..9 مساءاً على ستاد المقاولون العرب

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (12 هدفا).

مروان حمدى "سموحة" (12 هدف).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف ).

جون إيبوكا "إنبى" (9 أهداف).

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك 51 نقطة من 23 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الأهلى 45 نقطة من 21 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 23 مباراة

سموحة 39 نقطة من 23 مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.