موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يوليه 2022

متابعات

استقبل مئات من مشجعي مانشستر يونايتد الفريق الإنجليزي لدى وصوله إلى أحد مطارات بانكوك، اليوم السبت، لخوض مباراة ودية في مواجهة مواطنه ومنافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليفربول، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وشعر بعض مشجعي يونايتد بخيبة أمل بسبب عدم حضور النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو مع يونايتد، لكن وجود المدرب الجديد إريك فان تن هاج إلى جانب لاعبين بارزينن مثل لاعب الوسط برونو فرنانديز، وحارس المرمى ديفيد دي خيا، والمهاجم ماركوس راشفورد، أسعدهم

وقال أحد الأشخاص يشجع يونايتد منذ 1999: ”أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لعدم حضور رونالدو. ويستمر إعجابي به رغم ذلك لأنه مثلي الأعلى“.

وسيلتقي الفريقان الإنجليزيان في مباراة ودية، الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت السعودية، الثالثة مساءا بتوقيت مصر، والتي ستكون أول مباراة من الخارج تستضيفها تايلاند منذ تفشي جائحة كوفيد-19، ومن المتوقع أن تنقل المباراة على قناة الشارقة الرياضية التي أعلنت نقل مباريات ليفربول الودية خلال شهر يوليو الجاري.

ويتوقع وصول ليفربول إلى تايلاند، غدا الأحد.