موسيماني يعلن الإعتزال

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، اليوم السبت، أنه سيبتعد عن مجال التدريب، خلال الفترة المقبلة، ولن يتولي قيادة أي فريق أو منتخب بشكل مؤقت، وذلك بعد رحيله بأسابيع عن الأهلي.

وقال موسيماني في تصريحاته نشرها راديو «kaya959» الجنوب أفريقي، منذ قليل اعتزاله عالم التدريب مؤقتا:

«أنا سعيد لأخذ قسط من الراحة، يسعدني أن أستيقظ في الساعة 11 صباحًا وأنا سعيد لأنني لست مسؤولاً أمام أي شخص في هذا الوقت، سأبتعد عن مجال التدريب في الوقت الحالي».

ورحل المدرب الجنوب أفريقي عن النادي الأهلي، في الأسابيع الماضية، بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي، بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته في الفترة الماضية.

بطولات موسيماني مع الأهلي

كأس مصر: 1 (2019-20).

دوري أبطال أفريقيا: 2 (2019-20، 2020-21).

كأس السوبر الأفريقي: 2 (2020، 2021).