شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد القندوسى من حسابات ميركاتو الصيف بسبب "اللاعب السوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادى الاهلى توصية من لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بضرورة إستبعاد أحمد القندوسى لاعب وفاق سطيف الجزائرى من الصفقات المرشحة للإنضمام للمارد الأحمر فى الصيف المقبل بحسب ماوصفته اللجنة بأن اللاعب لايعد "صفقة سوبر".

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية الصيف المقبل، بعدما كشفت الفترة الماضية وخسارة المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي حاجة المارد الأحمر إلى تدعيمات قوية فى عدة مراكز.

وكان أحمد القندوسي واحد من اللاعبين المُرشحين بقوة لارتداء قميص الأهلي الصيف المقبل وعرض الأهلي على النادى الجزائري مليون و200 ألف دولار لإتمام الصفقة لكن النادي الجزائري يرغب فى زيادة هذا المبلغ.

ويشغل قندوسي مركز وسط الملعب، وتألق بشكل لافت خلال مباراة وفاق سطيف أمام الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفًا من تصويبة قوية فى مرمى محمد الشناوي.

وشارك قندوسي صاحب الـ22 عامًا فى 40 مباراة مع وفاق سطيف بمختلف البطولات، وسجل 7 أهداف وصنع 6 أخرى.