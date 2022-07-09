شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: إعارة شادى ماهر من دكرنس انتهت ولا علاقة لنا بتهديدات اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الاسماعيلى أن ناديه أخطر نادى دكرنس بانتهاء اعارة شادى ماهر لاعب الفريق وعدم حاجة الدراويش لتمديد الاعارة ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" لا نشغل بالنا بكل مايكتبه شادى ماهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، اللاعب كان معاراً لنا لمدة 6 شهور من دكرنس فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، وانتهت الاعارة ولسنا فى حاجة لجهوده وأبلغنا ناديه بذلك".

وتوجه شادى ماهر لاعب الإسماعيلي لمقر اتحاد الكرة للتقدم بشكوى ضد ناديه بسبب منعه من خوض المران لمدة شهر مهدداً بكشف العديد من الوقائع حال عدم عودته للتدريبات.

ونشر شادى ماهر عبر حسابه على إنستجرام صورة لمقر اتحاد الكرة فى إشارة لذهابه هناك لتقديم الشكوي، بعدما أعلن اللاعب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي استياءه الشديد من قرار منعه من خوض التدريبات مع الدراويش لمدة شهر دون مبرر، على حد وصفه.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سموحه مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالمركز الثالث في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الانتصار على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، وذلك عقب إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وانبى، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 26 هدف