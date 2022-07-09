7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم السبت، الكثير من الأخبار والأحداث الهامة، منها استفسار النادي الأهلى من الكاف عن سبب تأخر صرف مكافأة وصيف إفريقيا، واستعداد حازم إمام للسفر إلى البرتغال للاتفاق مع روى فيتوريا على تدريب المنتخب، والحديث عن الجدل المثار داخل الشارع الكروى في مصر، بسبب الثنائى طارق حامد ومحمد أبو جبل لاعبا نادى الزمالك بعد الأنباء القوية التي ترددت بشأن توقيع الأول لنادى اتحاد جدة السعودى والثانى للنصر السعودى.

يجهز حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، للسفر إلى البرتغال خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل عقد جلسة مع البرتغالى روى فيتوريا لإتمام الاتفاق على تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة خلفا لإيهاب جلال.

حالة من الجدل تسيطر على الشارع الكروى في مصر، بسبب الثنائى طارق حامد ومحمد أبو جبل لاعبا نادى الزمالك بعد الأنباء القوية التي ترددت بشأن توقيع الأول لنادى اتحاد جدة السعودى والثانى للنصر السعودى، قبل أن يتراجع الناديان عن تفعيل العقد.

فى مفاجأة مدوية، بدأت إدارة نادى بيراميدز التخطيط لترشيد النفقات وتخفيض ميزانية فريق الكرة من خلال الإستغناء عن بعض نجوم الفريق الذين يكبدون خزينة النادى أموالا طائلة وعلى رأسهم الثلاثى عبد الله السعيد ورمضان صبحى وعمر جابر.

استقر مسئولو النادى الأهلى على الاستعانة بالمدرسة البرازيلية والكولومبية فى الصفقات الأجنبية المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد توصية البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد لفريق الكرة

وجه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي فيوتشر، رسالة شكر إلى زملائه بعد حصد أول ألقابه مع الفريق، وكتب جنش عبر حسابه الشخصي على انستجرام: ألف شكر ليكم يا رجالة على تعبكم وجهدكم، لحمد لله أول بطولة ليا مع نادي فيوتشر، وان شاء الله لسه اللي جاي أكتر وده اللي اتعلمته في بيتي نادي الزمالك من صغري روح البطولة .. عيد سعيد.