شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بمطالبه المادية لبيع بدر بانون لقطر.. واللاعب يعود للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو النادى الأهلى بمطالبهم المادية للاستغناء عن جهود المغربى بدر بانون مدافع الفريق لنادى قطر القطرى، ورفض مسئولو القلعة الحمراء أى محاولات من نظرائهم فى النادى القطرى لتخفيض المبلغ المطلوب لبيع اللاعب ، وطالب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة ريكاردو سواريز المدافع المغربى بالانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً للمباريات المقبلة فى ظل توقف صفقة بيعه .

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، صرّح خلال وقت سابق بأن إدارة النادي تضع اللمسات الأخيرة لحسم انتقال بدر بانون إلى الدوري القطري ، واستبعد بدر بانون من مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية رغم تعافيه التام من مضاعفات فيروس كورونا، لانشغاله بإنهاء صفقة انتقاله إلى قطر.

تعطلت صفقة انتقال بدر بانون لنادى قطر القطري في الساعات الأخيرة بسبب خلاف مالي بين مسؤولي الناديين ، وكان الأهلي قد رحب بانتقال نجمه المغربي للدوري القطري مقابل 2.5 مليون دولار بجانب 500 الف دولار كمكافأت تحفيزية قبل أن يفاجىء بتراجع الجانب القطري عن تسديد المقابل المادي المطلوب ووجود محاولات لتخفيضه .

وتفاجئ الاهلي بأن المبلغ المعروض هو 2.5 مليون ريال قطري أي ما يعادل 700 ألف دولار فقط ، وليس 2.5 مليون دولار كما تم الترويج له في وسائل الإعلام ، وهو ما يهدد بفشل الصفقة.

وعاد بدر بانون للمشاركة مع الأهلى بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 51 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، نجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدفاً، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا مرة بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة.