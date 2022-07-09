شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: ماليش علاقة بصفقات الإسماعيلى.. وأحمد عادل عبد المنعم "لم يقصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الاسماعيلى أنه غير مسئول عن الصفقات التى يبرمها ناديه فى الوقت الحالى مؤكداً أن كل تنصيبه متجه صوب انقاذ الدراويش من محنة الهبوط فقط لا غير، وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" لا اشغل بالى فى الوقت الحالى بتحديد اللاعبين الراحلين عن الإسماعيلى فى نهاية الموسم أو حتى الصفقات الجديدة ، أنا لست مسئول عن أى صفقة ولم أطلب شيئاً وتركيزى فى المباريات المقبلة بالدوري فقط".

ويضيف حمزة الجمل:" بعد نهاية المهمة الانتحارية التى أخوضها مع الاسماعيلى سأقدم تقرير لمجلس الاسماعيلى عن المراكز التى تحتاج للدعم فى صفوف القلعة الصفراء ولكن ليس الان".

وعن أحمد عادل عبد المنعم علق المدير الفنى للإسماعيلى :" لاعب محترم لم يقصر يوماً فى التدريبات أحترم خبرته ودوره فى الفريق ولكن حراسة المرمى مركز يحتاج للإستقرار وعدم التغيير بكثرة وهناك تنافس بين كل الحراس بشكل محترم ويفيد الفريق وأعتقد الضغط المتوقع فى المباريات المقبلة سيمنح الفرصة لكل اللاعبين للمشاركة وليس الحراس فقط".

نجح المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، فى الحصول على توقيع النجم الغاني "ياو أنور" قادماً من نادي "أشانتي جولد"، الذى ينشط بدورى البلاك ستارز بعقد طويل الأمد يستمر لخمسة مواسم مقبلة.

وحرص المهندس يحيى الكومى على تولى ملف انتقال اللاعب الذى يعد هداف الدوري الغاني، حيث قام بمخاطبة ناديه ووزارة الخارجية والسفارة المصرية هناك بعد سداد كافة المستحقات الخاصة بانتقاله لصفوف الدراويش في سرية تامة، وذلك في ظل الثقة الموضوعة في الجهاز الفني الحالي واللاعبين الخروج من تلك الكبوة بالمسابقة المحلية، وضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.