شكرا لقرائتكم خبر عن شريف وشيكابالا والحاوى يتقاسمون قائمة هدافى القمة قبل موقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادي الأهلي موعداً مع نادي الزمالك في نهائي كأس مصر 2020، ليكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة كروية مثيرة يوم 21 يوليو الجاري، في المباراة التي تجمع الأهلي بطل كأس مصر في النسخة الأخيرة، والزمالك حامل لقب بطولة الدوري العام.

وتأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي، فيما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز على بتروجت بهدفين نظيفين.

وجاء ترتيب هدافي مباريات القمة من الجيل الحالي كالتالي:

محمد شريف: 4 أهداف

وليد سليمان: 4 أهداف

شيكابالا: 4 أهداف

علي معلول: 3 أهداف

صلاح محسن: هدفين

أشرف بن شرقي: هدفين

أحمد سيد زيزو: هدفين

أيمن حفني: هدفين

محمود علاء: هدفين