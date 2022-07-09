شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى فى مباراة فيوتشر بالجولة 24 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد عادت مستشفى النادى الأهلى لتفتح أبوابها لاستقبال نزلاء جدد بعد الإصابة التي تعرض لها حسين الشحات نجم الفريق بقطع في غضروف الركبة لينضم لطابور الغيابات الطويلة في صفوف المارد الأحمر الذى يستعد لموقعة مثيرة أمام فيوتشر الثلاثاء المقبل بالدوري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على غيابات الأهلى فى هذه المباراة..

س: متى تقام مباراة الاألى وفيوتشر بالدوري؟

ج: يلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

س: ماهو موقف الأهلى وفيوتشر فى جدول الدوري؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.

س: ماهى غيابات الأهلى أمام فيوتشر؟

ج: يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

س: وماذا عن موقف طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم؟

ج: سيخضع الثنائى لاختبار طبى قبل مباراة فيوتشر بـ 24 ساعة لتحديد موقفهم النهائى من المشاركة فى المباراة .

س: ماهى طبيعة إصابة حسين الشحات أحدث نزلاء مستشفى الأهلى؟

ج: انتهى موسم حسين الشحات نجم النادى الاهلى بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة ، ومن المقرر أن يُجري اللاعب جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم يبدأ البرنامج التأهيلي للتعافي من هذه الجراحة التي تحتاج قرابة الشهرين للتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية.

س: ماذا عن موقف بيرسى تاو؟

ج: ينتظم الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى فى تدريبات ناديه بعد أسبوعين حيث استعان الجهاز الطبى للمارد الأحمر بـ"حقن البلازما" لتجهيز لاعب الفريق سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن مزق فى منشأ العضلة الأمامية.

س: وماهو موقف محمود وحيد؟

ج: ينتظم محمود وحيد الظهير الايسر للنادى الاهلى فى تدريبات فريقه الجماعية عقب 10 أيام حيث اقترب اللاعب من التعافى من شد العضلة الضامة الذى تعرض له في مباراة بيراميدز الأخيرة بكأس مصر.

س: هل لا تزال فترة غياب أكرم توفيق طويلة ؟

ج: إطلاقا، بدأ أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى، حيث يفصله عن العودة للملاعب أقل من شهر قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية، ومن بعدها المشاركة فى المباريات بشكل تدريجى، وفقاً لحالة اللاعب بعد انتظامه في التدريبات .

س: ماذا عن طبيعة إصابة عمار حمدى؟

ج: تعرض عمار حمدى لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، ويؤدى اللاعب حالياً برنامجه التأهيلى للعودة للملاعب ولايزال أمامه فترة كبيرة للعودة.

س: وماذا عن ميكيسونى؟

ج: يُتابع مسئولو النادي الأهلي مع أحد الأطباء الألمان الكبار المُتخصصين فى جراحات العظام حالة الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق، ويحرص مسئولو الأهلي على إرسال تقارير وفحوصات طبية مُستمرة للطبيب الألماني بخصوص حالة اللاعب الموزمبيقي، خاصة بعدما نصح الطبيب الألماني إدارة الأهلي بعدم إجراء جراحة لـ ميكيسوني بعد الإصابة التى تعرض لها بجزع في الرباط الداخلى للركبة.