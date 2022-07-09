شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيد فيوتشر رسم خريطة الكبار فى الدورى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات كبيرة حققها فريق فيوتشر، ليدون اسمه بحروف من نور فى سجلات شرف الكرة المصرية، وذلك بعد تتويجه مؤخرا ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، عقب الفوز على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء الخميس، ليضع فيوتشر النجمة الأولى على قميصه بعد حصد أول ألقابه فى عالم الساحرة المستديرة.

الفريق الصاعد حديثا للدورى العام، لم يكتفى بمناطحة الكبار فقط فى الدورى العام، لكنه حجز مقعدا بينهم فى المربع الذهبى وضمن المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى أول موسم له بالدورى، ليؤكد أم طموحاته لا تتوقف عند حد التمثيل المشرف وإنما تستهدف كتابة تاريخ جديد مع عمالقة الكرة المصرية.

ووضع مجلس إدارة فيوتشر خطة متقنة للفترة المقبلة، تتمثل في التعاقد مع أفضل الصفقات لضمها إلى الفريق في الميركاتو الصيفي القادم، كان أهمها والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي، هو التعاقد مع مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش والمنتخب الوطني، ليفوز فيوتشر في أول معركة بالميركاتو، بعدما كان اللاعب قد دخل في حسابات الطقبين، الأهلي والزمالك.

وأكدت إدارة فيوتشر وكذلك الجهاز الفني على تمسكهم بكامل القوام الأساسي للفريق، خاصة النجوم الذين تألقوا في الموسم الجاري وارتبط اسمهم بالأهلي والزمالك، ومن بينهم عمر كمال عبد الواحد، وناصر ماهر وأحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو.

ويأتي موقف إدارة فيوتشر بسبب رغبتهم في تقديم إنجازاً جديداً وتحقيق طموحاً أخر في العام الثاني لفيوتشر بدوري الأضواء والشهرة خاصة مع المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبدو أن فيوتشر سيكون له دور بارز في الفترة المقبلة في رسم خريطة كرة القدم المصرية، حيث بات المنتخب الوطني أكبر المستفيدين من المنافسة المحلية التي اشتعلت بعد توهج فيوتشر في المسابقات المحلية ليضخ دماءً جديدة للفراعنة.