شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقوس نجوم الألعاب الأخرى فى عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تختلف الطقوس الخاصة لنجوم الألعاب الاخرى عن باقى الشعب المصرى الخاصة فى عيد الأضحى، وذلك سواء بزيارة الأقارب، أو السهر مع الأصدقاء والعائلة أو الحرص على صلاة العيد فضلا عن أكل الفتة بعد ذبح الأضحية، حيث أن نجوم الألعاب الشهيدة مثل غيرهم يحبون أن يفعلون طقوس خاصة فى العيد.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز طقوس نجوم الألعاب الشهيدة فى العيد بالتقرير التالى :-

أحمد الأحمر

يحرص دائما أحمد الأحمر نجم كرة اليد على قضاء عيد الأضحى مع أسرته و تناول الفتة من يد والدته ، إلا انهى هذا العام منشغلا بمنافسات بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر بمجمع صالات حسن مصطفى و صالة أكتوبر الدولية .

محمد إيهاب

قال محمد ايهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال الحاصل على ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل أنه يحرص فى عيد الأضحى على صلاة العيد و ذبح الأضحية و توزيعها فى مسقط رأسه بالفيوم ، و زيارة أقاربه .

أحمد صلاح

أما أحمد صلاح نجم منتخب الكرة الطائرة العائد مجددا إلى بيته فى النادى الأهلى ، فأكد أنه يحرص على قضاء يوم وقفة عرفات فى بيت والدته مع أسرته ، ثم يصطحب أولاده إلى صلاة العيد ، مشيرا إلى أنه يقوم بذبح الأضحية فى ثان أيام العيد .

عبد الرحمن عرابى

بينما قال عبد الرحمن عرابى بطل الملاكمة أنه يحرص دائما فى عيد الأضحى على زيارة الأهل و الأقارب من أجل الحفاظ على صلة الرحم فى الأيام الكريمة .

نهلة سامح

أما نهلة سامح قائدة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فقالت أنها تحرص دائما على قضاء العيد مع العائلة ، مشيرة إلى أن أكل الفتة فى عيد الأضحى مع الأسرة شيئا أساسيا بالنسبة لها.

شروق فؤاد

فيما قالت شروق فؤاد صانعة ألعاب فريق الكرة الطائرة الأول بالنادى الأهلى أن طقوسها فى عيد الأضحى هذا العام ستكون مختلفة ، فى ظل سفر والدتها لأداء فريضة الحج ، مشيرة إلى أنها ستقضيه مع والدها و أقاربها .

شروق فؤاد

محمود خليل "فلفل"

كما قال محمود خليل " فلفل " حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الزمالك أنه يحرص دائما على قضاء أول أيام العيد فى تجمع العائلة ، مشيرا على أن رابع يوم العيد سيشهد عقد قران اخيه هذا العام .