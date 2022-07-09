شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمحمد هاشم فى الإسماعيلى بسبب إجهاد العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد هاشم لاعب النادى الاسماعيلى لإختبار طبى لتحديد موقفه من مباراة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويعانى محمد هاشم من إجهاد فى العضلة الضامة شعر به خلال مباراة انبى الاخيرة بكأس رابطة الاندية المحترفة.

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالمركز الثالث في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الانتصار على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، وذلك عقب إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ارتدى محمد هاشم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، شارة القيادة خلال مباراة فريقه ضد إنبي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من عمر مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة، التي انتهت بفوز الدراويش بالميدالية البرونزية بعد ماراثون ركلات الترجيح.

وكانت هذه المباراة هى الـ 4 في تاريخ ” هاشم ” التى إرتدي فيها شارة القيادة، وذلك منذ إنضمامه للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية عام 2017، حيث سبق وارتدئها خلال 3 مباريات وهم ..

* يوم 26 أكتوبر 2020 .. عندما خسر فريقه من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفًا ضمن منافسات الدوري العام

* يوم 21 فبراير 2021 .. عندما تعادل فريقه مع إنبي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الدوري العام

* يوم 16 فبراير 2022 .. عندما خسر فريقه من بيراميدز بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري العام

والجدير بالذكر أن ” هاشم ” يعد رابع كابتن للدراويش في الوقت الحالي بعد عمر الوحش وباهر المحمدي وعماد حمدي، وكانت أول مباراة له يوم 18 مارس 2017 عندما فاز الإسماعيلي علي النصر للتعدين ضمن منافسات الدورى العام 5 / 1 علي ملعب أسوان.