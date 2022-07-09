شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لصلاح محسن فى الأهلى لمواجهة أزمة "الجناح" أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز تعليمات خاصة لصلاح محسن لاعب الفريق الاحمر بضرورة إستغلال سرعته لهز شباك فيوتشر فى المباراة المقبلة بالدوري ، كما طالب سواريز لاعبه بضرورة التركيز لإستغلال أنصاف الفرص والابتعاد عن استخدام المهارة بشكل زائد بشكل يفقد الفريق فرص سهلة للتسجيل.

يبحث البرتغالي ريكاردو سواريز عن حلول لأزمة مركز الجناح في صفوف الفريق الأحمر قبل مباراته القادمة ضد فيوتشر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، في ظل معاناة الأهلي من أزمة في مركز الجناح لغياب أكثر من لاعب مثل بيرسي تاو وحسين الشحات ولويس ميكيسوني بسبب الاصابة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.