شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف بعد ذبح أضحية العيد: منك وإليك يا الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر، بعيد الأضحى المبارك بذبح الأضحية، ونشر أحمد عاطف صورًا عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق: منك وإليك يا الله.





احمد عاطف

وكشف أحمد عاطف، نجم فريق فيوتشر، عن حقيقة عروض القطبين الأهلي والزمالك وذلك بعد تألقه مع فيوتشر في الموسم الجاري، وقال أحمد عاطف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "كنت مركز أن يكون هذا الموسم أفضل من الموسم اللي قبله، كل موسم أركز على هذا ومعرفش اللى جاى فين هنقفل صفحة الفوز بكأس الرابطة ونركز في الدوري واللي جاي خلاص وان شاء الله خير".

وأضاف: "الإدارة تعبت معانا من أول الموسم كان هدفنا المنافسة على المربع وأي بطولة نشارك فيها، ركزنا منذ بداية الموسم، ولذلك ربنا كافئنا بهذه البطولة".

وعن رغبته في الاحتراف أو تلقيه عروضاً من القطبين قال عاطف: "مركزين اليوم بيومه أنا موجود مع فيوتشر ومحدش عارف السنة الجاية فين، ومفيش حاجة لسه وان شاء الله خير".