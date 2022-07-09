شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين رحلوا عن القطبين وعادوا للدورى المصرى مع أندية المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم نادي أسوان العائد حديثا للدوري المصري الممتاز تعاقده مع النجم الجابوني ماليك إيفونا، لتدعيم صفوفه في الممتاز بالموسم المقبل، باعتباره من اللاعبين أصحاب البصمة الجلية في الدوري المصري بقميص الأهلي، والذي حقق نجاحا كبيرا في قلعة الجزيرة وتم بيعه إلى أحد أندية الدوري الصيني مقابل 8 ملايين دولار.

تجربة ايفونا مع أسوان تعيد للأذهان تجارب اللاعبين الأجانب الذي لعبوا في صفوف قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك وخرجوا للعب خارج الايجبشن ليج ثم يعودوا إليه مجددا ولكن من بوابة أندية المظاليم والقابعة في متوسط ومؤخرة جدول الدوري.

وهناك ثلاث تجارب للاعبين أجانب لعبوا خارج الأهلي والزمالك وعادوا للدوري المصري من بوابة فرق أخرى:

محمد كوفي

لعب محمد كوفي في صفوف بتروجت ببداية مشواره في الدوري المصري، قبل أن ينتقل بعدها إلى الزمالك وظل في صفوفه فترة قبل أن يرحل للعب خارج مصر، ثم عاد إلى الدوري المصري من بوابة البنك الأهلي، ولكنه لم يمكث كثيرا مع الفريق البرتقالي.

معروف يوسف

بدأ معروف يوسف مشواره في الدوري المصري مع اتحاد الشرطة قبل أن ينضم منه إلى الزمالك واستمر في القلعة البيضاء بعض الوقت قبل أن يرحل منه للعب في العراق، وعاد من التجربة الآسيوية للعب بقميص البنك الأهلي ولا يزال مستمر مع الفريق حتى الآن.

ماليك إيفونا

انضم الجابوني ماليك إيفونا للأهلي عام 2015 في أول تجربة له بالدوري المصري قادما من الوداد المغربي واستمر معه لمدة موسم واحد قبل الرحيل عنه إلى الدوري الصيني وخاض أكثر من تجربة خارجية قبل أن يقرر أسوان إعادته للدوري المصري مجددا.