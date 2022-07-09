شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكر مغلق 48 ساعة استعدادا لموقعة سموحة المصيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل على دخول فريقه معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة سموحة مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الدراويش فى المعسكر المغلق بداية من الاثنين وذلك بفندق النادى لفرض مزيد من الجدية والتركيز على استعدادات الفريق الاصفر للمباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها لتحسين ترتيبه بجدول الدوري

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالمركز الثالث في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الانتصار على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، وذلك عقب إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وانبى، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 26 هدف