شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بيراميدز يخطط لتوفير 100 مليون جنيه سنويا برحيل 3 نجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة مدوية، بدأت إدارة نادى بيراميدز التخطيط لترشيد النفقات وتخفيض ميزانية فريق الكرة من خلال الإستغناء عن بعض نجوم الفريق الذين يكبدون خزينة النادى أموالا طائلة وعلى رأسهم الثلاثى عبد الله السعيد ورمضان صبحى وعمر جابر.

ويحصل عمر جابر على 22 مليون جنيه سنويا، بينما يحصل عبد الله السعيد ورمضان صبحى على مليونى دولار سنويا لكل منهما أى ما يعادل 80 مليون جنيه مصرى تقريبا للاعبيّن، وفى حالة الاستغناء عن هذا الثلاثى ستوفر إدارة بيراميدز ما يقرب من 100 مليون جنيه تقريبا.

يأتى هذا فى الوقت الذى تلقى فيه أكثر من لاعب فى بيراميدز وعلى رأسهم رمضان صبحى أكثر من عروض للرحيل عن النادى السماوى، حيث تلقى صبحى مؤخرا أكثر من عرض سواء من تركيا أو ألمانيا.

ولم يستطع فريق بيراميدز تحقيق أى بطولة حتى الأن، رغم الإمكانات المالية الكبيرة التى يتمتع بها النادى وضم مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب العقود المرتفعة.