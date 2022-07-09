شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ومروان حمدى فى صدارة هدافى الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومروان حمدى نجم سموحة صدارة هدافى بطولة الدوري المصرى قبل إنطلاق منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ويستعد فريق الاهلى لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، بينما يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (12 هدفا).

مروان حمدى "سموحة" (12 هدف).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف ).

جون إيبوكا "إنبى" (9 أهداف).

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك 51 نقطة من 23 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الأهلى 45 نقطة من 21 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 23 مباراة

سموحة 39 نقطة من 23 مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.